Intervistato dal famoso Youtuber DjMaRiiO, la leggenda del Barcellona Xavi dice la sua su Cristiano Ronaldo: "Alla Liga manca ovviamente un giocatore del genere, uno che segna 40 o 50 gol all'anno... Ma il Real Madrid è forte anche oggi, ha giocatori di alto livello".



RITORNO AL BARCELLONA - "Non so perché la gente mi veda così, ma sono orgoglioso e mi piace l'idea. Sarebbe un sogno, parliamo della mia casa e della mia vita. Spero un giorno di poterlo realizzare, sto imparando molto come allenatore in Qatar".



RITORNO NEYMAR - ​"Perché no? Ho condiviso con lui lo spogliatoio e mi sembra una grande persona. Era un professionista qui a Barcellona e avrebbe fatto la differenza. Non entro nei problemi burocratici, ma sul campo è tra i cinque migliori al mondo".

CASILLAS - "È un leader e può essere un grande allenatore. Ma Guardiola è il mio riferimento come tecnico. Sono più calmo quando la mia squadra ha la palla, bisogna lavorare sul pressing alto e andare all'attacco. Quale calciatore invece mi somiglia di più? Gundogan, De Jong, Arthur, Kroos, Modric, Cazorla hanno visione di gioco, non perdono facilmente la palla".



CORONAVIRUS - "Sarebbe triste giocare senza pubblico. Qui in Qatar spesso giochiamo con poche persone ed è triste. Giochiamo a calcio per le persone che ne sono appassionate. È un lusso vedere gli stadi affollati. Sarebbe molto ingiusto decidere ora i campionati, la stagione deve finire sul campo".