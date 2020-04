Tra vecchi amici, e grandi campioni. Xavi ha raccontato Guardiola, e l'ha fatto a suo modo. Con queste parole molto belle: "Con lui come allenatore, non ho dubbi che il City avrebbe dominato. Onestamente, il primo anno è stato duro per lui perché devi adattarti agli stili diversi, agli standard differenti. Anche a un'altra cultura e background. Comunque, non c'erano dubbi che alla fine avrebbe finto. L'ho detto tante volte e in tante interviste: aveva solo bisogno di tempo. E' ossessionato dal calcio, la vittoria è inevitabile".