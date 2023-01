L'allenatore del Barcellona Xavi ha voluto commentare il trasferimento di Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr, 'mandando' un chiaro segnale al portoghese.'Non sarà facile per Cristiano. In Arabia il campionato è molto competitivo, con squadre di alto livello. Ci sono 8 stranieri per squadra. Al Hilal e Al Ittihad sono molto forti, è un campionato competitivo: sicuramente Ronaldo farà la differenza ma non sarà una passeggiata, Cristiano se ne renderà conto'.