Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Barcellona Xavi ha parlato del futuro di Frenkie de Jong, centrocampista più volte indicato come in partenza e sul quale ci sarebbero - tra le altre - Juventus e Manchester United. "Frenkie è un giocatore molto importante per me e per il club, deve segnare un'era. Io sono contento di lui, fosse per me continuerebbe per tanti anni qui al Barça".