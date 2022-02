L'attaccante del Barcellona Ousmane Dembele è stato spesso accostato in passato alla Juventus. Ieri in conferenza stampa dopo la partita contro Athletic Bilbao Xavi ha dichiarato: "Non spetta a me dirlo, è una questione tra lui e ed il club. È un professionista e l’ho sempre difeso. Oggi abbiamo visto il Dembélé che avremmo sempre voluto vedere".