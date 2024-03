confermerà la sua permanenza sulla panchina del Bayer Leverkusen anche per la prossima stagione, come annunciato oggi. L'allenatore, attualmente alla guida delle "aspirine" nella corsa al titolo del 2023/24, continuerà il suo lavoro con l'obiettivo di guidare la squadra in un significativo percorso nella prossima edizione della Champions League.La decisione didi rimanere alper un'altra stagione è accompagnata dall'attivazione della clausola rescissoria a partire dall'estate del 2025. Sia il Liverpool che il Bayern Monaco, informati della sua scelta, continuano a seguire da vicino la situazione. Inoltre, sembra che il giovane talento Florian Wirtz rimarrà al fianco di Alonso a Leverkusen.Fernando Carro, direttore generale del club, ha ribadito l'impegno del club nel lavorare con Alonso per la prossima stagione, sottolineando che il contratto dell'allenatore scadrà nel 2026 e non c'è alcun segnale che suggerisca una sua partenza.Anche il presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeness, ha escluso la possibilità di prendere Alonso, affermando che la vedrebbe come una mossa molto difficile, se non impossibile, e che il tecnico spagnolo probabilmente resterà a Leverkusen. Inoltre, sembra che il Bayern abbia già virato su altri obiettivi, come Roberto De Zerbi e Ralf Rangnick.