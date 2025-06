Xabi Alonso in conferenza: 'Juventus grande squadra, intensa e con qualità. Mbappé? Stiamo parlando'

Real Madrid-Juventus, Xabi Alonso in conferenza stampa

Alla vigilia diha presentato la sfida in conferenza stampa; "Domani giochiamo contro una grande squadra e ci vorrà molto da parte nostra. Calcio, mentalità e concentrazione. Abbiamo lavorato duramente e tutto è pronto"."Come ho detto, utilizziamo i droni per vedere l'allenamento da una prospettiva diversa, per vedere la distanza tra i giocatori e per vedere altri aspetti tattici. La cosa più importante per me è gestire la distanza tra i giocatori in campo. Difendersi insieme, attaccare insieme."

"Militao e Carvajal sono tornati. Saranno in squadra domani.""La Juventus sarà un avversario ostico, noi saremo pronti.Quest'anno sono arrivati ​​giocatori di altissimo livello. La partita contro il City non è il nostro punto di riferimento. Saremo pronti""PENSIAMO A BATTERE LA JUVE" - "L'impatto del Mondiale per Club sulla salute dei giocatori? Non sono d'accordo, non ci penso molto. Stiamo dando grande importanza a questo torneo e pensiamo solo a battere la Juventus".MBAPPE GIOCA? "Sta bene. Stiamo parlando giorno per giorno. Si sente meglio. Domani mattina ne parleremo e prenderemo una decisione. Chance? Molte. Non so quante. Ma ci sono un sacco di opzioni con cui giocare".