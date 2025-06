Wydad, una proprietà 'giovane' dopo l'arresto dell'ex presidente: tutte le curiosità

Wydad Casablanca, la storia (recente) della proprietà

È una proprietà "giovane" quella del, la squadra marocchina che oggi affronterà lanella seconda partita del Mondiale per Club . Come racconta La Gazzetta dello Sport,è infatti diventato il presidente del club olo nell'estate 2023, dopo che il vecchio proprietario, Said Naciri, è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta "Escobar del Sahara".Dal nome può risultare facile intuire che si sia trattato di uno dei più grandi casi di narcotraffico del nord Africa, nel quale proprio il precedente "numero uno" del Wydad è stato coinvolto. Ait Menna, già uomo politico e d'affari (nel settore e metallurgico ma non solo), non era nuovo nemmeno nel mondo del calcio perché vice presidente della Lega calcio locale. Lo muove da sempre una grande rivalità con i cugini del Raja, che non ha fatto altro che riavvicinare i tifosi a lui e al Wydad dopo il complesso periodo di transizione tra la fine di Naciri (in carcere) e il suo avvento, tra nuove responsabilità e conti da risistemare. In tal senso proprio il Mondiale per club è stato salvifico per le casse della società nordafricana: la strada per far ritornare al top la "Juve del Marocco" (così ribattezzata in quanto con 41 trofei è la squadra più titolata del Paese) Ait Menna l'ha tracciata.