104 giorni dopo, il Wuhan Zall torna a casa. Se n'era andato in esilio, il club della città più colpita dal Coronavirus e simbolo della stessa pandemia. La squadra del massimo campionato cinese è dunque rientrata dopo esseri allontanata dal focolaio addirittura il 5 gennaio. Tre mesi e mezzo di completo isolamento: i calciatori hanno trascorso tutti questi giorni ad allenarsi. Prima in Spagna, poi a Guandong e ancora in altre città. Fino al ritorno, parziale, alla normalità.