Il più grande evento di Freestyle al mondo si terrà a Nairobi, in Kenya, il 25 novembre prossimo. E la Juventus sarà presente, come media partner, in un modo unico e decisamente innovativo: l’evento sarà infatti trasmesso in diretta su TikTok.Juventus Creator Lab conferma dunque la sua grande attenzione al movimento Freestyle: lo scorso maggio proprio su TikTok si è tenuto il primo contest di sempre, che ha “laureato” il brasiliano Adonias Fonseca (che sarà presente in Africa) come Freesyler ufficiale del Club.Ora, la partnership con la WFFA (World Freestyle Football Association) per il grande evento che sarà ospitato dalla straordinaria cornice del Bomas di Nairobi. Il Mondiale riunirà i 32 migliori freestyler del pianeta per una dimostrazione unica di abilità e competitività; i finalisti, provenienti da tutti i continenti, si sono qualificati per l'evento attraverso una serie di sei qualificazioni regionali, la Pulse Series.Tra gli atleti d'élite che si affronteranno a Nairobi ci sono i due campioni in carica, Erlend Fagerli (Norvegia) e Caitlyn Schrepfer (USA), già protagonisti, lo scorso anno, a Pula, in Croazia.Le fasi finali di questa competizione saranno dunque live sul canale ufficiale TikTok di Juventus, e non solo: quattro dei finalisti avranno l'opportunità di vivere un viaggio in Italia a gennaio per un'esperienza di content creation insieme allo Juventus Creator Lab a Torino. Per la precisione, i premi che verranno assegnati sono: Best trick (per il momento migliore della competizione), Best battle spirit (dedicato a chi ha affrontato la competizione con la maggiore grinta ed energia), Most style (che premierà i trick più originali), Most respect (premio dedicato al fair play durante la gara).«Siamo entusiasti di collaborare con la WFFA e il Freestyle», ha affermato Mike Armstrong, Chief Marketing & Communications Officer della Juventus. «La Juventus si sforza costantemente di trovare nuovi modi innovativi per connettersi con i fans a livello globale, questa partnership ci consente di assumere un ruolo ancora più significativo all'interno dell'ecosistema del Freestyle, lavorando al fianco dei migliori a livello mondiale».«Avere un nome così prestigioso e iconico nel settore dello sport che vuole collaborare in questo modo è molto emozionante per il mondo del Freestyle», ha affermato Dan Wood, co-fondatore della WFFA. «Il canale TikTok della Juventus è uno dei canali a tema calcio più grandi al mondo; la sua portata straordinaria consentirà ai fans di tutto il mondo di scoprire gli incredibili atleti del Mondiale e di godersi l'evento stesso da una nuova e unica prospettiva».