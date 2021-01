A JTV, Zamanian ha presentato il momento della Juventus Women: "La gara più difficile? Non c'è stata per me una partita facile. Tutte le partite con le più forti sono state più complicate, ma perché la pressione è maggiore. La Supercoppa? E' stata una bellissima sensazione, abbiamo disputato un'ottima finale. Abbiamo meritato la vittoria e sono contenta per la squadra. In Italia c'è più tattica rispetto agli altri campionati. In Svezia si gioca un calcio più fisico. Il gol al Verona? Fortuna, felice, forte".