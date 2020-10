Se la Juventus di Pirlo ha avuto qualche difficoltà contro il Crotone bloccandosi sull'1-1, oggi la Juventus Women Under 19 ha passeggiato sul Cittadella: 6-1 il risultato finale, quarta vittoria in quattro partite per le giovani bianconere. La migliore in campo è stata Scarpelli che ha segnato cinque gol su sei, con Mana autrice dell'altro gol. "Bravissime ragazze" ha scritto l'account della Juventus giovanile su Twitter. Per una Juve che deve risolvere alcuni problemi, ce n'è un'altra che viaggia a mille.