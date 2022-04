La Juventus Women si prepara ad affrontare il Sassuolo per ipotecare lo Scudetto. Alle bianconere basta un punto per vincere il quinto Scudetto consecutivo. La strada passa dalla sfida di Vinovo in programma sabato 7 maggio alle ore 14.30. Il Sassuolo dovrà fare a meno di Davina Philtjens: l'ammonizione contro il Napoli è costata cara al difensore che ora non potrà essere della partita contro la Juventus, in quanto era la quinta e quindi è squalificata per una gara.