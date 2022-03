Dal sito ufficiale della Juve:L'appuntamento più atteso sta per arrivare. Mercoledì 23 marzo alle 18.45 l'Allianz Stadium ospiterà l'andata dei quarti di finale ditra. Isono disponibili, a soli 5 euro in tutti i settori dello stadio e gratuiti per donne e bambini fino a 6 anni, e sono acquistabili online presso la nostra Biglietteria Ufficiale, con le tappe elencate di seguito, con priorità ai soci:- J1897: mercoledì 2 marzo dalle 10:00- Membri J1897 e B&W: giovedì 3 marzo dalle 10:00- Abbonati: venerdì 4 marzo dalle ore 10.00- Vendita gratuita: venerdì 4 marzo dalle 16:00 Acquista ORA il tuo biglietto o CLICCA QUI per tutte le informazioni sulla partita!Fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla legge, per accedere all'Allianz Stadium è obbligatorio esibire il Super Green Pass munito di QR Code nonché il biglietto della partita.Per accedere alle fasi di vendita è necessario registrarsi allo Juventus Official Ticket Shop utilizzando la Juventus Card, utilizzando il numero di tessera (per essere riconosciuto e accedere alle fasi di vendita riservate) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, può anche registrarsi utilizzando un indirizzo e-mail.Fatte salve eventuali modifiche alla normativa, l'accesso allo Stadio è consentito solo ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 172 del 26/11/2021 o ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2 lettere a, b, c-bis del DL 52/2021 (c.d. “Super Green Pass”), ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.Ricordiamo che in considerazione della continua evoluzione dello scenario dilagante della pandemia di Covid-19, l'utilizzatore del biglietto deve essere in possesso della certificazione prevista dalla normativa vigente alla data della partita.All'accesso, oltre a un coupon valido e un documento di identità, dovrà essere fornita una certificazione Covid 19 verde con QR CODE: pertanto non saranno ritenuti validi tutti i certificati cartacei sprovvisti di QR Code.