Anche Sofia, giocatrice azzurra della, ha espresso tramite i social tutta la sua gioia per ilche giocherà a breve con l'. Ecco il suo messaggio: "È dal 2015 più o meno, dalle prime volte con le Nazionali giovanili, che ho la fortuna di emozionarmi durante ogni inno prima di una partita. Un brivido che accarezza tutto il corpo dall’inizio alla fine. A questo grande privilegio si aggiunge anche la possibilità di stringere e guardare negli occhi due delle mie più grandi amiche. Penso sia stata proprio la condivisione di questi momenti a legarci così tanto. Ieri abbiamo coronato un sogno. Sarà una grande responsabilità onorare questa maglia, ma soprattutto onorare anche chi, per diversi motivi, non sarà con noi. “...Avrai una luce, gli altri la vedranno e correranno ad abbracciarti...". Qui sotto il suo post.