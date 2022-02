La calciatrice dell'Inter Women, Bianca Vergani, ha analizzato il match in programma contro la Juve Women nella gara di ritorno della Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Inter Tv.



'Sarà una gara piuttosto complicata quella che ci attenderà. La Juve è sempre la squadra da battere sia in Coppa che in campionato e per questo sarà molto dura. Noi puntiamo a fare la stessa gara dell'andata, sperando di vincere e qualificarci. Intanto mi godo l'emozione di essere qua a San Siro e vedere la squadra maschile contro la Roma'.