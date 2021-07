L'ormai ex centrocampista della Juventus Womenè pronta per iniziare la sua nuova avventura in Premier League con la maglia. L'annuncio ufficiale del passaggio della calciatrice in nel club inglese dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il centrocampista titolare della Nazionale azzurra lascia così il club bianconero dopo quattro stagioni ricche di successi, con in bacheca quattro Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. La Juventus proverà adesso a rimpiazzarla con un'altra calciatrice di caratura internazionale per cercare di mantenere alto il livello della rosa.