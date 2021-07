Dopo aver giocato nella passata stagione all'Orobica,è pronta per una nuova stagione in prestito. Il terzino classe 2011 della Juventus Women è pronta a passare in prestito secco alla, club di Serie B femminile. L'obiettivo della giovane calciatrice è quello di giocare con maggiore continuità per recuperare dal brutto infortunio al crociato patito nel corso della passata stagione.La Juventus Women manda quindi in prestito un'altra giovane dopo le recenti cessioni, sempre a titolo temporaneo, di quattro calciatrici alla Sampdoria.