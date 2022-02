Fabio Ulderici, allenatore dell'Empoli, ha commentato la prestazione delle sue ragazze che hanno battuto la Juventus ai canali ufficiali della società toscana. Queste le sue parole:



LA GARA - "Una grande vittoria, siamo tutti felicissimi, una vittoria importante e cercata con fatica. Un pizzico di fortuna alla fine ma tanta bravura. Quando giochi contro queste squadre così forti sai che il tuo massimo può non bastare. Le ragazze ci credevano, l'ho visto in settimana e sono state brave"



CUORE - "Ci hanno messo cuore, avevamo bisogno di continuità dopo la prestazione del Franchi per la voglia che ci avevamo messo. Sono state brave le ragazze sia a metterle in difficoltà che a gestire. Sono molto contento e deve alzare la nostra consapevolezza e il nostro coraggio. Dobbiamo affrontare ogni gara anche con ub pizzico di follia. Siamo una squadra che vuole raggiungere un obiettivo che è la salvezza, sappiamo di poterlo fare ma sarà dura".