Sono tre le giocatrici della Juventus Women che stando alle statistiche di Opta Paolo si posizionano nella classifica delle migliori 11 stagionali. Si tratta di Amanda Nilden, Lisa Boattin e Valentina Cernoia. Oltre a loro Diede Lemey tra i pali, in difesa Amanda Nilden, Lisa Boattin, Elisa Bartoli ed Elena Linari, a centrocampo Andressa Alves, Valentina Cernoia e Kamila Dubkova, in avanti Lindsey Thomas, Sofia Cantore e Daniela Sabatino.



- Amanda Nildén (TD) – La svedese è uno dei cinque difensori che hanno partecipato a più di cinque gol nella Serie A 21/22, (sei – una rete e cinque assist). Inoltre, considerando solo i passaggi vincenti serviti dalle colleghe di reparto, solo la rossonera Linda Tucceri (sette) la precede nel torneo.



- Lisa Boattin (TS) – Boattin è il difensore che nella Serie A 2021/22 ha segnato più gol (sei) ed effettuato più tiri nello specchio (10). Tra le giocatrici in questo ruolo inoltre, la bianconera (10 – sei reti e quattro assist) è, con Linda Tucceri (11) una delle due che hanno partecipato ad almeno 10 marcature.



-Valentina Cernoia (CC) – Nessuna giocatrice ha segnato più gol da fuori area della bianconera nel campionato appena concluso (tre). Cernoia è inoltre, con Kamila Dubcovà, una delle due centrocampiste con più di cinque reti segnate e più di cinque assist serviti nella Serie A 21/22 (6+6 per la juventina).