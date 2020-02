La Juve Women ha annunciato sul proprio sito ufficiale il rinnovo di Linda Sembrant fino al 2021.



IL COMUNICATO - Autorevole, un incubo per le avversarie, una sicurezza per le compagne e spesso decisiva anche nell'area avversaria. Linda Sembrant, per le Juventus Women, è questo e tanto altro, e ora affida il suo futuro alla Juventus. Arrivata in estate, vestirà i colori bianconeri anche la prossima stagione, avendo rinnovato il contratto sino al 30 giugno 2021.



Sono 20 le presenze totali collezionate finora, con anche tre reti all'attivo: in Serie A contro Florentia e Inter e in Coppa Italia contro l'Empoli. E, in più, un trofeo già festeggiato insieme: la Supercoppa Italiana vinta a ottobre, la prima della storia bianconera.



Lo sguardo, però, è già rivolto al futuro e ai prossimi obiettivi, da inseguire ancora con i nostri colori. Congratulazioni, Linda!".