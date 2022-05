Matilde Lundorf Skovsen ha rinnovato il suo contratto con la Juventus Women. Il difensore classe 1999 si appresta a trascorrere la sua terza stagione all'ombra della Mole. In questa stagione ha collezionato 32 presenze di cui 10 in Uefa Women's Champions League. Una delle protagoniste della strada europea della Juventus. Le prestazioni in bianconero le sono valse la prima convocazione con la nazionale maggiore della Danimarca.



ANCORA INSIEME - Come riporta il comunicato ufficiale della Juventus la società bianconera e Matilde Lundorf Skovsen, arrivata dal Brighton, continueranno insieme per un'altra stagione. Prolungamento fino al 2023 e primo contratto in Italia da professionista per la giocatrice classe 1999.