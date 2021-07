La Juventus ha ufficializzato tramite il proprio sito ufficiale il ritorno alle Juventus Women di, difensore classe 1998, lo scorso anno il prestito al Sassuolo.Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero:"Martina Lenzini torna a casa. Dopo tre stagioni in prestito al Sassuolo, il difensore classe 1998 rientra in bianconero: vestirà la maglia numero 71.Martina, con le Juventus Women, ha già vissuto una stagione densa di emozioni, la prima, culminata con il primo storico scudetto: 13 presenze per lei tra campionato e Coppa Italia. Nel 2018, poi, il passaggio in prestito al Sassuolo, dove ha continuato a crescere in queste tre stagioni.In neroverde ha collezionato oltre 50 presenze, diventando pilastro di una squadra in grado di lottare per le prime posizioni e indossando anche la fascia da capitana. Si diceva della crescita, gara dopo gara, guidata dalla volontà di migliorare sempre, è cresciuta sotto tutti gli aspetti: tecnici, tattici e mentali. E adesso è pronta a combattere in bianconero.Bentornata a casa, Martina!"