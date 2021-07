La Juventus Women ha ceduto in prestito la centrocampista classe 2002all'Empoli Femminile. Ecco il comunicato ufficiale del club toscano:"Empoli Football Club comunica che Ludovica Silvioni è una nuova calciatrice dell’Empoli Femminile: centrocampista classe 2002, arriva a titolo temporaneo dalla Juventus Fc.Originaria dell’Umbria, gioca in Serie B dal 2016 al 2018, prima con la Roma Calcio Femminile e poi col Perugia. Dal 2018 al 2020 gioca nella Primavera della Juventus, vincendo per due anni consecutivi il Torneo di Viareggio. Nella stagione 2020/21 milita nella Pink Bari in Serie A, collezionando 21 presenze e 1 gol. Con la Nazionale Under 17 ha partecipato all’Europeo, mentre con l’Under 19 ha partecipato alle Qualificazioni per l’Europeo, realizzando un gol contro la Slovenia il 5 ottobre 2019.“Ho scelto Empoli perché sono molto motivata a fare bene in questa squadra e sono pronta a mettermi in gioco in questa nuova esperienza – ha dichiarato Silvioni – Sono una centrocampista e il mio primo obiettivo è quello di integrarmi al meglio in questa squadra e giocare al massimo le partite che avrò l’opportunità di disputare”.