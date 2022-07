Asia Bragonzi has officially joined Sassuolo on loan. Good luck! pic.twitter.com/nFuEALZyqA — Juventus Women (@JuventusFCWomen) July 13, 2022

Dopo l'esperienza della scorsa stagione con l'Empoli Asiaè pronta all'ultimo step del suo percorso di crescita. Come riferito dai canali ufficiali della Juventus Asia nella prossima stagione guiderà l'attacco delagli ordini di mister Piovani. Come accaduto per Sofia Cantore nella scorsa stagione prima che la nuova numero 9 bianconera tornasse definitivamente a Torino.