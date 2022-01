Nuovo arrivo in casa Juventus Women: c'è Camilla Forcinella, sarà il terzo portiere della squadra di Montemurro.



IL COMUNICATO - ​Le Juventus Women accolgono Camilla Forcinella. Portiere, classe 2001, arriva in prestito fino al 30 giugno 2022 dalla Fiorentina e vestirà la maglia numero 38.



Nata a Trento, Camilla è reduce dall’esperienze in viola. Approdata a Firenze nel 2020, nelle stagioni precedenti ha difeso la porta del Verona, ricoprendo, da giovanissima, il ruolo da titolare in Serie A con l’Hellas e guadagnandosi anche la convocazione in azzurro con l’Italia Under 19.



Ora è pronta a una nuova, grande avventura in bianconero. Per continuare a crescere giorno dopo giorno, inseguendo insieme i grandi obiettivi nel mirino delle Juventus Women in questa stagione.