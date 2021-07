è una nuova giocatrice dell’Hellas Verona Women. L’attaccante classe 2001 lascia quindi la Juventus Women in prestito. Ecco il comunicato ufficiale:"Hellas Verona Women comunica di aver acquisito da Juventus FC, a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Federica Anghileri. La giocatrice è inoltre nel giro della Nazionale italiana, avendo militato nelle formazioni Under 16, Under 17 e Under 19. L’attaccante indosserà la maglia numero 18. Hellas Verona Women accoglie Federica Anghileri con un caloroso benvenuto augurandole una stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra".