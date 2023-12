Matteo, allenatore della Primavera della Juventus Women, parla così dopo il ko con il Milan."Era in equilibrio, potevamo sbloccarla. Abbiamo preso un gol non molto bello e non siamo riusciti a reagire. Andiamo dietro all'errore invece di lasciarcelo alle spalle. Portiamoci dietro il fatto di continuare, facciamoci scivolare addosso l'errore. Sono sicuro che con l'applicazione delle ragazze otterremo l'obiettivo"."Lavoriamo tanto su questo, andiamo a corrente alternata. A volte riusciamo a ribaltare il risultato, forse è la prima volta che non riusciamo. Serve pazienza, calma, arrivare a fine anno limando queste cose qua. In un campionato primavera diventa difficile"."Con la prima squadra? C'è collaborazione con lo staff, siamo a disposizione, abbiamo fatto anche allenamenti congiunti. Così che vedano il prodotto che c'è alla base, speriamo di consegnare qualcosa di pronto per la rosa. Cerchiamo di fare il meglio"."Si mette sempre a disposizione, è da prendere ad esempio per attitudine. Vivendo un'esperienza con la prima squadra può dare qualcosa a livello caratteriale"."Avere qualità nei singoli aiuta a essere squadra. Bisogna capirlo subito, lasciando l'io al di fuori del contesto della partita, mettendo davanti il noi. Storicamente tutte le squadre forti sono assemblate con talenti e individualità di spicco. Serve cercare equilibrio e alchimia, così che questo io diventa un noi".