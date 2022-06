L'allenatrice della Juventus Women Under 19 Silvia Piccini ha commentato la bella vittoria per 4-1 sulla Fiorentina ai canali ufficiali della società bianconera. Queste le sue parole:



FIORENTINA - "La Fiorentina è una squadra forte, per questo la vittoria assume un valore ancora più importante. Aspettavamo solo di giocare questa partita e siamo veramente contente di proseguire la nostra avventura alle Final Four. Oggi ho visto un atteggiamento positivo e propositivo e questa è stata la chiave che ci ha permesso di vincere".



ROMA - "Le affronteremo per la terza volta consecutiva. Siamo pronte a questa finale".



COSA DICE ALLE RAGAZZE - "Alle ragazze chiedo di scendere in campo tranquille tra due giorni perchè queste sono i match più belle da giocare".