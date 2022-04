1









La giovane centrocampista della Juve Under 19 Eva Schartzer, ha rilasciato delle dichiarazioni in una video intervista pubblicata sul sito ufficiale della società bianconera.



ARRIVO ALLA JUVE - 'Quando è arrivata la chiamata della Juve ed ero molto emozionata perchè non me l'aspettavo. La Juve è uno dei club più importanti del mondo, ci hanno invitato a fare un provino a me e mia cugina e da li siamo passate nell'estate del 2020 in bianconero. Dopo qualche mese sono passata nell'Under 19 di mister Piccini con il quale mi sono trovata sin da subito molto bene. All'inizio non è stato molto facile vivere in convitto perche non sono mai stata abituata a restare fuori da casa. Sono contenta di essere qui e vivere in convitto ti fa creare gruppo con il resto delle compagne'.



SU ROSUCCI - ' Rosucci è il mio idolo, quando la vidi la prima volta mi diede la sua maglia e per me fu un emozione unica. Martina ci ha detto che è importante anche quello che fai fuori dal campo perchè determina la giocatrice che sei'.



SU PICCINI - 'Ci chiede sempre di restare uniti e di fare gruppo. E' bravissima e sa come gestire certe dinamiche all'interno del gruppo. Ci aiuta a migliorare le nostre prestazioni anche a livello tattico, stiamo facendo video analisi tutte le settimane e anche con il vice allenatore Scarcella ci troviamo molto bene'.