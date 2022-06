Shara Grillo è una delle leader della Juventus Women Under 19 di Silvia Piccini. La giocatrice cresciuta nelle giovanili bianconere ha parlato a JuventusTv presentando la gara Scudetto di domani:



STAGIONE - "Una stagione positiva. Abbiamo raggiunto tanti obiettivi. Ad inizio anno avevo un po' di ansia perchè la primavera era un contesto nuovo e dovevo dimostrare di poterci stare. Mi sento più sicura di me stessa. Abbiamo lavorato tanto, siamo migliorate tatticamente ma anche dal punto di vista collettivo e penso sia una parte fondamentale per raggiugnere l'obiettivo che abbiamo in comune".



FASI FINALI - "Ci prepariamo da inizio anno. Siamo felici, arriveremo determinate e consapevoli di cosa possiamo fare. Abbiamo perso due partite quest'anno ma è da qui che abbiamo potuto trarre degli spunti per migliorare le nostre prestazioni".



ARRIVO ALLA JUVE - "Sono arrivata ad undici anni qui. È stata un'emozione per me e per la mia famiglia. Inizialmente eravamo solo venti ragazze nel settore giovanile ed è incredibile come oggi siamo arrivate ad un numero tale di ragazze alla Juve".



PREMIO DISCIPLINA - "Sono molto felice di aver ricevuto questo premio da parte della società, insieme alla mia compagna Eva. Penso che questo dimostri quanto la Juve tenga alla disciplina, rispetto e responsabilità che sono i principi che tenta di trasmetterti ogni giorno da quanto arrivi qui".



PAROLA CHIAVE - "Consapevolezza. Dobbiamo essere consapevoli di ciò che possiamo fare perchè siamo un ottimo gruppo e abbiamo creato un ambiente sereno. Siamo pronte per queste finali".