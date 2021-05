DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS





MVP GAMA - Il difensore bianconero ha aperto le marcature del match, siglando il suo secondo gol in Serie A con la maglia della Juventus, ed inoltre ha recuperato ben 13 possessi (più di ogni altra giocatrice in campo). Considerando tutte le competizioni non metteva a segno due reti in una singola stagione dal 2016/17, tre gol con il Brescia.



NELLA STORIA - La Juventus è la prima formazione nell’era dei tre punti a vittoria (1994/95) capace di vincere tutte le partite di un massimo campionato tra Serie A maschile e femminile.



FRANTUMA RECORD - La Juventus ha chiuso il campionato stabilendo il proprio record di punti (66), vittorie (22), gol fatti (75) e differenza reti (+65) in un singolo campionato di Serie A



FIVE-STAR PERFORMANCE - La Juventus ha segnato cinque o più reti in un match di Serie A per la quarta volta in questa stagione (contro Inter, Florentia, Pink Bari e Verona). Più in generale le bianconere hanno ottenuto questo punteggo almeno tre volte in ognuna delle quattro stagioni di Serie A disputate, e solo nel 2018/19 ci sono riuscite in più occasioni (sei).



INARRESTABILE CRI - L’inter è la terza squadra (dopo Empoli e Verona) contro cui Cristiana Girelli via in gol sia all’andata che al ritorno in Serie A in entrambe le ultime due stagioni. Ha, inoltre, stabilito un nuovo record di gol per una giocatrice della Juventus in una singola stagione di Serie A (22, superati i 19 di Barbara Bonansea nel 2017/18). Non solo, per la terza volta in questo campionato ha trovato gol ed assist nello stesso match; in questo campionato solo Valeria Pirone e Barbara Bonansea ci sono riuscite in più gare differenti (quattro ciascuna).



HITU-ASSIST - Annahita Zamanian è la prima giocatrice della Juventus a servire almeno due assist nel corso di una singola gara di Serie A in due occasioni differenti in questo campionato (oggi contro Inter e contro Pink Bari).



IL RUGGITO DI CARU - Con la rete odierna, Arianna Caruso ha stabilito il suo nuovo record di marcature in una singola stagione di Serie A: sette.



OTTO E OLTRE - Andrea Staskova è diventata una delle sole tre le giocatrici della Juventus in grado di chiudere il campionato con almeno otto reti all’attivo in questa Serie A (insieme a Cristiana Girelli – 22 - e Barbara Bonansea – otto).