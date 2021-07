Ieri l'esordio stagionale con il 12-0 rifilato al Birkirkara. Ma la preparazione della stagione per le ragazze bianconere non finisce qui. Prima dell'esordio ufficiale, il 18 agosto contro il Kamenica Sasa in UEFA Women's Champions League,Ecco il comunicato:"La seconda uscita di Mister Montemurro è in programma sabato prossimo (31 luglio), dove i bianconeri ospiteranno il Servette con il fischio d'inizio alle 18.30.A quelle gare seguirà l'amichevole internazionale in programma il 4 agosto, alle 19.00 contro il Montpellier in Francia, in quella che sarà la replica dell'amichevole della scorsa estate (giocata a Lione), conclusasi 2-1 in favore della Juve con reti di Gama e Staskova. Le bianconere scenderanno poi in trasferta e si dirigeranno verso il Barcellona per il Trofeo Gamper al Camp Nou.L'ultima amichevole di chiusura del precampionato sarà a Vinovo contro Pomigliano, il 12 agosto alle 20.30. Pochi giorni dopo, inizierà l'avventura della UWCL.31 luglio, 18:30 CEST a Vinovo vs Servette4 agosto, 19:00 CEST a Montpellier vs Montpellier8 agosto, 18:00 CEST a Barcellona vs Barcellona12 agosto, 20:30 a Vinovo vs Pomigliano".