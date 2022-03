La Juventus ha sconfitto per 2-0 il Napoli Femminile in questa diciassettesima giornata del campionato di Serie A Femminile. Stando alla top 11 stilata secondo le statistiche Opta figurano ben tre bianconere: Tujia Hyyrynen, Lisa Boattin e Julia Grosso.



HYYRYNEN - la bianconera è la giocatrice che ha effettuato più cross su azione in questo turno di campionato (otto, almeno due più di qualsiasi altra), e una delle due, con Amanda Nildén, che ne hanno completati di più (tre).



BOATTIN - In questo turno di campionato Boattin è il difensore che ha giocato più palloni (100); in generale solo Simonetti (101) ha fatto meglio. Nella sfida tra Napoli e Juventus inoltre, è la giocatrice che ne ha giocati di più nella metà campo offensiva (40, almeno otto più di qualsiasi altra nel match).



GROSSO - la bianconera è la giocatrice che ha completato più passaggi in questa giornata di campionato (71). Nella sfida col Napoli inoltre, solo la compagna di squadra Boattin (100) ha giocato più palloni della canadese (91).