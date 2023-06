Il difensore dellaAlice, già in orbita, è intervenuta ai microfoni di Oggi Sport Notizie, dove ha fatto un paio di accenni anche ad alcuni temi legati al mondo bianconero.- "Come difensore centrale Salvai. Penso che sia quella a cui posso ispirarmi".- "Personalmente non ho trovato la crescita del femminile solo grazie a questi nomi (della Juventus Women, ndr.), penso ci siano tante giocatrici forti anche nelle altre squadre. Penso comunque alla stessa Fiorentina che è stata la prima squadra ad entrare nel femminile, con Bartoli e Linari, sono tante le giocatrici forti. Non vedo tanto questo parallelo Juve-crescita del calcio femminile".- "Beccari, sentiremo tanto parlare di lei".