Laattraverso un comunicato ufficiale ha reso noti gli impegni estivi della Juventus Women in attesa delle giocatrici impegnate con le proprie nazionali a. Questa la nota della società bianconera:Il calendario, da agosto, si inizierà a intensificare. La prima uscita delle bianconere, come anticipato, sarà un’amichevole contro ilche si disputerà a Carouge (una piccola cittadina a un quarto d’ora di macchina da Ginevra), allo Stade de la Fontenette, l’impianto che le svizzere utilizzano per le partite casalinghe del proprio campionato.Dopo questo test sarà il momento di spostare il focus sullaperché giovedì 18 agosto, alle 20:30, la squadra di Mister Joe Montemurro giocherà a Vinovo la sua prima gara ufficiale della stagione affrontando le lussemburghesi del Racing FC Union Luxembourg e il match coinciderà con il primo turno della UWCL.