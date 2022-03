Martina Lenzini ed Andrea Staskova non saranno a disposizione di Joe Montemurro nella sfida di domani contro il Milan, valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Come riporta il portale ufficiale della Juventus Lenzini ha rimediato una lesione di grado moderato all'adduttore lungo della coscia destra. Staskova invece è alle prese con una lombalgia. Questo il comunicato ufficiale:



COMUNICATO - Martina Lenzini è stata sottoposta ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di grado moderato dell'adduttore lungo della coscia sinistra e ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività. Andrea Staskova, invece, non sarà a disposizione a causa di una lombalgia per la quale ha già iniziato terapie specifiche.