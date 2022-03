L'attaccante della Juventus Women Andrea Staskova è stata convocata dalla Repubblica Ceca per la sfida di qualificazione mondiale contro l'Islanda in programma il 12 aprile alle ore 17.30. La stessa Staskova ieri per la sfida contro l'Inter è andata in tribuna in quanto era stato raggiunto il numero massimo di giocatrici straniere in distinta. Scelta obbligata dunque per Joe Montemurro.