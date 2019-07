A Juventus TV, il nuovo acquisto della Juve Women, Andrea Staskova, si è presentata al suo nuovo pubblico: "Grazie per l'accoglienza, adesso sono orgogliosa e contenta di essere qui. Sono anche motivata, mi piacerebbe vincere tutto e fare bene in Champions. Ruolo? Sono un'attaccante, faccio gol. Sono pericolosa in area di rigore. Ho iniziato in Repubblica Ceca, giocavo con i ragazzi e poi sono andata nella femminile dello Sparta Praga. Prima la Nazionale Under 17, poi Under 19 e ora sono in Nazionale maggiore. Idolo? Il mio idolo è Cristiano Ronaldo. Nedved? Lo conosco, è famoso in Repubblica Ceca e in tutto il mondo. Mi ha aiutato e sono felice di essere qui con lui e con la Juve. Fuori dal campo amo viaggiare e stare con la mia famiglia".