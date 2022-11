Intervenuto ai microfoni di La7, l'allenatore della Roma Women, Spugna, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla vittoria conquistata dalle giallorosse nella finale di Supercoppa.'Bellissima partita e grande spettacolo. Si sono affrontato le due squadre più forti del campionato. Siamo stati bravi a non mollare, restando nella partita quando non avevamo il predominio. Siamo contenti di come è arrivata questa partita. Portare un trofeo a Roma è bello e l'abbiamo fatto'.