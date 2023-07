Joeha effettuato un sopralluogo allo stadio Lamarmora-Pozzo di Biella, futura casa dellaWomen nella prossima stagione. Sono in corso i lavori infatti nell'impianto della città piemontese, come riferisce Tuttosport. Come da richiesta di Joee di diverse calciatrici infatti gli operai sono al lavoro e le bianconere la prossima stagione, con ogni probabilità, giocheranno su un manto di erba abbandonando così il campo sintetico di Vinovo definitivamente. Per il trasferimento a Biella manca solo l'ufficialità.