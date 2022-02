È tutto pronto per questa finale di Algarve Cup che vede affrontarsi Italia e Svezia. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 12 allo stadio di Lagos. Sono ben cinque le giocatrici della Juventus Women ad essere titolari. Si tratta di Barbara Bonansea, Arianna Caruso, Martina Lenzini, Sara Gama e Martina Rosucci. Resta invece in panchina Cristiana Girelli. Nella Svezia in panchina le bianconere Amanda Nilden e Lina Hurtig.