Il CT della Nazionale italiana Femminile Andreaè intervenuto oggi in conferenza stampa. Svelando un curioso retroscena su Sarache domani darà il suo addio alla Nazionale. Le sue parole:"Domani sarà un momento particolare a livello emotivo, si tratterà un carico enorme, le parole e i pensieri che sono arrivate da più parti sono significativi. Sarà una partita in cui continuare il percorso di crescita e quello è il focus principale. Poi all'interno ci sarà un momento di tributo che Sara merita""Sono estremamente orgoglioso del rapporto di stima con Sara e con tutto il gruppo. Gli aspetti relazionali vengono prima dei ruoli perché siamo persone prima che tecnico e giocatrici. Non ci sono segreti perché fin dal primo momento in cui ho avuto l'occasione di salire in questa panchina ho chiamato subito Sara e le ho espresso il mio pensiero ovvero che fosse una guida importante per il gruppo e dopo qualche momento di perplessità ha accettato il ruolo. Questo è il regalo più bello che potesse darci"."Voglio vedere quel coraggio che le ragazze hanno mostrato nelle gare precedenti. Attaccare con coraggio, con consapevolezza nei propri mezzi. Questo è ciò che Sara è stata e voglio vedere un proseguo di questo percorso da parte di tutte le azzurre. Nella costruzione della squadra creare il contesto ottimale, basato su fiducia e rispetto, per esprimersi al meglio è stato fondamentale. Questo era il focus principale e il ruolo di Sara, come delle altre leader, è stato fondamentale per costruire un gruppo importante".