Sofiaha parlato ai nostri microfoni dopo la vittoria dellacontro la- "Con questo modulo trovo più soluzioni, mi sono interrogata tanto su questa cosa perché da esterno sono migliorata tanto ma non sono riuscita a trovare la chiave. Probabilmente lo interpreto un po' alla vecchia maniera, tanta corsa su e giù, ma ho sempre cercato la soluzione diversa che non ho trovato. Con le due punte è il modulo che preferisco, si avvicina meglio alle mie caratteristiche, ma avendo 24 anni mi piace fare anche l'esterno. Sono felice, pensavo di non essere più capace di fare gol (ride, ndr), ma giocando davanti mi trovo meglio".- "La doppia cifra, perché vuoi o non vuoi non sono mai andata in doppia cifra. Ci ero vicina a Sassuolo, poi mi sono fatta male. Ma comunque gioco molto per la squadra, quindi qualsiasi cosa va bene, che sia un gol o un assist".- "Bello, da giocatrice vuoi sempre dimostrare qualcosa, e alla Juve per tanti motivi il mio percorso è stato abbastanza lento, sia all'inizio che quando sono tornata. Però quando ricevi qualcosa di simile è bello, fa piacere. Non ho ancora fatto niente…".