Alle 12.30 ritorna la Serie A femminile, con la Juventus Women che giocherà in casa del Tavagnacco dopo la sosta natalizia. Così, come riportato su Juventus.com, ecco tutte le statistiche della stagione delle ragazze di Guarino, in vista proprio di questo "debutto" nel 2020.



I NUMERI - "​La Juventus ha vinto tutti e quattro i precedenti contro il Tavagnacco in Serie A femminile e ha tenuto la porta inviolata negli ultimi tre. Il Tavagnacco ha vinto l’ultimo match di campionato contro la Florentia dopo aver perso i precedenti sette. Non centra due successi di fila nella competizione da marzo 2019 (vs Verona e Chievo). In questa gara si sfidano la formazione che ha segnato meno reti nei primi tempi (il Tavagnacco - un solo gol) e quella che ne ha segnate di più in questo intervallo di tempo (la Juventus - 16). Il Tavagnacco è la squadra con l’età media più bassa in questo campionato in base alle giocatrici impiegate (21 anni e 290 giorni). La Juventus è la squadra che dopo le prime 10 giornate di questa Serie A è stata più minuti in vantaggio (599 sui 900 giocati finora – almeno 104 più di qualsiasi altra formazione nel torneo). Aurora Galli ha trovato il gol nell’ultimo match di Serie A contro il Pink Bari; la centrocampista bianconera non va a segno in due giornate di campionato di fila da ottobre 2017 vs Res Roma ed Empoli"