LaItaliana Femminile è in ritiro aper preparare le gare controin programma rispettivamente il 2 e il 6 settembre. Dopo l'assenza di Valentina Cernoia per infortunio ora è convocata un'altra bianconera, si tratta di Robertache doveva essere aggregata al ritiro della formazione azzurra Under 23 e invece ha ricevuto la chiamata da Milena Bertolini.