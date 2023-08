Intervenuta ai microfoni di Rai Sport, l'ex calciatrice Katia Serra ha rilasciato delle dichiarazioni sulle scelte fatte dalla ct della nazionale Milena Bertolini.'Se è stato un errore? No, piuttosto sono mancate Galli, Bergamaschi e Piemonte. Per le loro caratteristiche e per l’età sono state tre esclusioni che non mi spiego. Galli ci avrebbe fatto comodo a metà campo perché in quella zona non abbiamo fisicità. La stessa Piemonte viene dalla sua miglior stagione. A destra poi la giocatrice più internazionale e più pronta è Valentina Bergamaschi. Per me questi tagli sono ingiustificabili perché parliamo di ragazze giovani e nel pieno della maturità, rispetto ad altre in parabola discendente'.