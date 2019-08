Riti di iniziazione. Che si passano di squadra in squadra, e pure di categoria in categoriaDalle ragazzi aggregate dalla Primavera, fino alle nuove arrivate. Non solo: a cantare sono pure i nuovi volti dello staff. Come racconta il video registrato da Martina Rosucci, sorrisi e risate non sono mancati nella serata 'karaoke': la squadra allenata da Rita Guarino si sta allenando per il ritiro estivo in Val d'Aosta. Ma tra una seduta e l'altra (oggi hanno fatto anche rafting), c'è tempo per scappare dalla 'prigione' degli allenamenti...