Ending 2019 with a winning record at home? Boss pic.twitter.com/iHaYZl3d6i — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) December 14, 2019

, nell'ambito delle competizioni in Italia, con l'unica eccezione della sconfitta contro il Barcellona in Women's Champions League. Troppo forti le blaugrana, uniche a vincere in casa bianconera. L'anno è stato chiuso al meglio dalle ragazze di Rita Guarino, che oggi hanno conquistato il successo per 2-0 contro la Pink Bari. E la Juventus ne è entusiasta: