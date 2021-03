Linda Sembrant, a Juventus.com, commenta la vittoria della Juve Women con il Milan: "​Non abbiamo ancora vinto nulla: questo successo è molto importante, io sono molto felice perché questa vittoria è arrivata nella settimana in cui ho rinnovato con la Juventus. Siamo un grande gruppo, la partita inizia in undici, ma tutti danno un forte contributo; sono successe tante cose nei due anni da quando sono arrivata, miglioriamo continuamente, adesso dobbiamo crescere anche in Europa"